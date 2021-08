München (ots) - Die geplanten Themen:"The Polar Silk Road"Gregor Sailers fotografische Recherche über die Folgen des Klimawandels in der ArktisKanacke, Jude, GangsterDer Spielfilm "Ein nasser Hund" über Identität zwischen Herkunft und Religion"This is not Lebanon"Ein Frankfurter Festival gibt der jungen Generation libanesischer Künstler:innen eine PlattformVon Mäusen und MenschenYaa Gyasis neuer Roman "Ein erhabenes Königreich" über die Traumata der Migration"A Symphony of Noise"Enrique Sánchez Lansch' Dokumentarfilm über den britischen Klangforscher Matthew Herbert.Moderation: Siham El-Maimouni"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD-Mediathek verfügbar.Im Internet unter www.DasErste.de/tttRedaktion: Susanne Kampmann (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/558944876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5004346