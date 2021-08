Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste und nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot. In unserem Portfolio finden sich aktuell 20 Positionen. 18 davon liegen während des Schreibens dieser Zeilen im Plus. Die durchschnittliche Rendite beläuft sich auf über 55 Prozent Buchgewinn. Diese Woche haben wir den Finanzdienstleister PROCREDIT neu aufgenommen. Bei einzelnen Positionen aus der Empfehlungsliste nehmen wir Anpassungen vor. Heute sehen wir Handlungsbedarf bei ALFEN, FACEBOOK, MUTARES und bei der UMWELTBANK. Lesen Sie in unserer Portfoliomeldung die Details.

Zunächst der kurze Blick auf den Gesamtmarkt, repräsentiert durch die großen Indizes. Der DAX tendierte in der ersten Wochenhälfte freundlich und in der zweiten schwächer. Dabei bewegte sich das deutsche Börsenbarometer zwischen 15.750 und 15.925 Punkten. Es gab kein neues Allzeithoch aber auch noch keinen nachhaltigen Rückfall unter die wichtige Marke von 15.800 Punkten. Der Kampf um dieses wichtige Niveau ist bisher nicht entschieden. Der DOW JONES hat eine ähnliche Entwicklung genommen. NASDAQ100 und der S&P500 konnten hingegen wieder neue Allzeithoch erklimmen. Die Technologiewerte haben beide Indizes beflügelt.

Fazit: Nach dem kräftigen Rücksetzer in der Vorwoche, ist an den Börsen der Alltag zurückgekehrt. Dabei geben die Technologiewerte den Takt vor.

