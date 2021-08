Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wenig Neues gibt es vom Bankensegment zu berichten, so die Analysten der Helaba.Der ITRAXX Senior Financial habe sich gestern erneut innerhalb der zuletzt etablierten Range bewegt (Begrenzungen bei 52 und 54). Damit gelte die an dieser Stelle getätigte Aussage weiterhin, dass neue Impulse fehlen würden. Auf dem Primärmarkt sei die dänische Jyske Bank erfolgreich gewesen. Der 4-jährige SNP-Green-Bond (500 Mio. Euro) habe auf gute Nachfrage getroffen. Entsprechend habe der IPT von MS+65 auf MS+50 reingezogen werden können. Gleiches treffe auch auf die Bond-Platzierung der Svenska Handelsbanken zu. Das SP-Papier mit 7-jähriger Laufzeit (1 Mrd. Euro) sei zweifach überzeichnet gewesen. Angesichts der in den letzten Tagen wieder verstärkten Emissionstätigkeit könne unterstellt werden, dass sich dieser Trend in der kommenden Woche fortsetze. Konkrete Mandatierungen lägen aber noch nicht vor. ...

