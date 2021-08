++ Europäische Aktienmärkte handeln gemischt ++ DE30 testet Widerstand bei 15.800 Punkten ++ Vonovia plant Emission von Unternehmensanleihen im Wert von 5 Milliarden Euro ++ Vor der Rede Powells auf dem Symposium in Jackson Hole (16:00 Uhr) herrscht in Europa eine gemischte Stimmung. Die westeuropäischen Aktienindizes notieren leicht im Plus, während die Indizes im östlichen Teil nachgeben. Das US-Datenpaket, das um 14:30 Uhr veröffentlicht wird, dürfte keine größeren Bewegungen an den Märkten auslösen. Allerdings ...

