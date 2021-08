DJ MARKT USA/Wall Street vor Powell-Rede etwas fester erwartet

Mit einem leichten Plus dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag der Woche starten. Den entscheidenden Impuls dürfte die mit Spannung erwartete Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell auf dem virtuellen Notenbankertreffen in Jackson Hole um 16 Uhr MESZ liefern. Zuletzt hatte sich bei den Analysten die Erwartung durchgesetzt, dass der Fed-Chairman wohl noch keinen Start für die Reduzierung der monatlichen Wertpapierkäufe (Tapering) nennen wird, sondern dass dies eher auf der nächsten Notenbanksitzung im September geschehen dürfte.

Der jüngste Inflationsschub hat einige Fed-Mitglieder dazu veranlasst, auf eine baldige Drosselung der Anleihekäufe zu drängen. Drei Vertreter erklärten am Donnerstag, dass der Zeitpunkt für eine Reduzierung der Anleihekäufe näher rückt. "Wir wollen mit der Drosselung beginnen und sie bis zum Ende des ersten Quartals nächsten Jahres abschließen", sagte der Präsident der Federal Reserve Bank of St. Louis, James Bullard.

Der Future auf den S&P-500 verbessert sich aktuell um 0,3 Prozent. Damit sind auch wieder neue Rekordhochs in greifbarer Nähe. Die anstehenden US-Konjunkturdaten, die persönlichen Ausgaben und Einkommen für Juli sowie der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan für August in zweiter Lesung, dürften angesichts der Powell-Rede in den Hintergrund treten.

Bei den Einzelwerten reduziert sich die Dell-Aktie vorbörslich um 1,6 Prozent, obwohl das Unternehmen mit den Ergebnissen für das zweite Quartal die Erwartungen übertroffen hat. Auch der Ausblick wurde als optimistisch bezeichnet. Gleichwohl kann der Computerhersteller die hohe Nachfrage nicht befriedigen.

Noch deutlicher fällt der Abschlag bei HP (-3,4%) aus. Wegen des knappen Chip-Angebots verfehlte der Umsatz im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen. Bei VMWare (-5,7%) enttäuschte das Wachstum des Cloud-Geschäfts. VMWare befindet sich derzeit noch mehrheitlich im Besitz von Dell, die ihre Tochter aber abspalten will. Dies soll über die Verteilung der VMWare-Aktien an die Dell-Aktionäre geschehen.

