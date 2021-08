Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Sowohl in den USA als auch in Europa scheint das Renditesommertief ausgelotet zu sein, so Ulf Krauss von der Helaba.Im August habe sich ein Boden gebildet und die Rendite 10-jähriger Bunds bewege sich wieder auf Höhe des gleitenden Jahresdurchschnitts bei -0,4%. Wie schnell und spürbar die Renditen demnächst wieder steigen würden, lasse sich allerdings nur schwer vorhersagen. Ein entscheidender Faktor sei dabei das Verhalten der Notenbanken. Aktuell finde ihr traditionelles Treffen in Jackson Hole statt. Zwar würden sie wie im letzten Jahr nur virtuell kommunizieren, was jedoch der Bedeutung keinen Abbruch tue. In der Vergangenheit seien hier schon öfter wichtige Signale gesendet worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...