DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Lindner fordert Kurswechsel von Laschet

Angesichts schlechter Umfragewerte für Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) hat FDP-Chef Christian Lindner die Union zu einem Kurswechsel aufgefordert. "Die CDU lässt Klarheit in der Sache vermissen. Es tut der CDU nicht gut, dass sie sich jetzt offen für Steuererhöhungen zeigt, obwohl sie Steuersenkungen angekündigt hatte", sagte Lindner dem Kölner Stadt-Anzeiger. Die Union habe sich in den vergangenen Jahren "den Grünen angenähert und enorm an Profil verloren".

Mittelstand fordert Erhöhung der Verdienstgrenzen für Minijobs

In der Debatte um eine Reform der Minijobs hat sich der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) gegen eine Abschaffung ausgesprochen. "Wer jetzt Minijobs einschränken will, setzt die wirtschaftliche Erholung und damit Arbeitsplätze aufs Spiel. Minijobs sind sogar derzeit wichtiger denn je", sagte Bundesgeschäftsführer Markus Jerger der Funke-Mediengruppe. Statt einer Abschaffung sprach sich Jerger für höhere Verdienstgrenzen aus.

Großbritannien beendet "in wenigen Stunden" Evakuierungen aus Kabul

Nach mehreren anderen westlichen Ländern haben nun auch Großbritannien und Spanien das Ende ihrer Evakuierungen aus Kabul angekündigt. In "wenigen Stunden" würden die Evakuierungsflüge für britische und afghanische Staatsbürger beendet, sagte Verteidigungsminister Ben Wallace am Freitagmorgen dem Sender Sky News. Die Armee werde sich nun noch um etwa tausend Menschen kümmern, die sich bereits auf dem Flughafengelände befinden.

Türkei führt erste Gespräche mit den Taliban in Kabul

Die türkische Regierung hat nach eigenen Angaben erste Verhandlungen mit den radikalislamischen Taliban in Afghanistan in Kabul geführt. Die Gespräche auf dem militärischen Teil des Flughafens in der afghanischen Hauptstadt dauerten rund dreieinhalb Stunden, wie Präsident Recep Tayyip Erdogan mitteilte. Dabei sei über den Vorschlag der Taliban gesprochen worden, dass die Türkei künftig den Flughafen in der afghanischen Stadt betreibt.

Supreme Court hebt verlängertes Moratorium für Zwangsräumungen auf

Das Oberste Gericht der USA hat eine zweimonatige Verlängerung des Moratoriums für Zwangsräumungen von Mietern aufgehoben. Die konservative Mehrheit der Richter am Supreme Court urteilte am Donnerstagabend, dass der US-Kongress der im August beschlossenen Verlängerung hätte zustimmen müssen. Damit beendete das Gericht den Schutz für Millionen von Mietern, die während der Corona-Pandemie in finanzielle Not geraten waren.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden 2Q BIP +9,7% gg Vorjahr

Schweden 2Q BIP +0,9% gg Vorquartal

Schweden 2Q BIP PROGNOSE: +9,9% gg Vorjahr

Schweden 2Q BIP PROGNOSE: +0,8% gg Vorquartal

Schweden Aug Verbrauchervertrauen 108,6 (Juli: 106,2)

Schweden Aug Verbrauchervertrauen PROGNOSE: 106,3

August 27, 2021 07:30 ET (11:30 GMT)

