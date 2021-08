Berlin (ots) - Vor der ersten Fernsehdebatte der Kanzlerkandidaten hat die CDU von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz einen klaren Ausschluss einer Koalition mit Linkspartei und Grünen gefordert. "Wenn Herr Scholz nur eine Stimme Mehrheit hat, wird er versuchen, dieses Bündnis auf den Weg zu bringen", sagte Generalsekretär Paul Ziemiak in einem Interview mit dem "Tagesspiegel" (Sonntag). "Ich finde, das ist unaufrichtig und das ist politische Trickserei, diese Frage offen zu lassen, die für viele Menschen entscheidend ist."Am Sonntagabend findet das erste sogenannte Triell von Scholz, Union-Kanzlerkandidat Armin Laschet und Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock bei RTL und ntv statt. Wenn Scholz wirklich eine Ampel-Koalition mit FDP und Grünen anstrebe, dann könne er ein Linksbündnis "jetzt vor der Wahl ausschließen". Das mache er nicht. "Das ist unaufrichtig und Betrug am Wähler. Herr Scholz ist ein politischer Hütchenspieler: Er zockt die Leute ab: Nur, dass es nicht um Geld, sondern um Wählerstimmen geht. Dann ist das eine realistische Option und dann zieht er diese Karte."Online hier: https://plus.tagesspiegel.de/politik/union-manager-und-cdu-x-233693.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14908Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/2790/5005504