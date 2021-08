Kryptowährungen sind seit einiger Zeit eine heiße Investition und es scheint, als gäbe es jeden Tag Geschichten von Menschen, die durch Investieren in sie reich werden. Bei all dem Hype um Kryptowährungen bist du vielleicht versucht, so viel wie möglich in sie zu investieren - und dir möglicherweise sogar eine Menge Geld zu leihen, um dies zu tun. Die Realität ist jedoch, dass es eine wirklich schlechte Idee ist, sich Geld zu leihen, um Kryptowährungen zu kaufen. Das sollte wirklich niemand tun. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...