DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
OTTO GCKG MTN 19/26 XS1979274708 07.09.2021 HZE/EOT
OTTO GCKG MTN 17/24 XS1625975153 07.09.2021 HZE/EOT
OTTO GCKG NTS.18/UNBEFR. XS1853998182 07.09.2021 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
OTTO GCKG MTN 19/26 XS1979274708 07.09.2021 HZE/EOT
OTTO GCKG MTN 17/24 XS1625975153 07.09.2021 HZE/EOT
OTTO GCKG NTS.18/UNBEFR. XS1853998182 07.09.2021 HZE/EOT
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