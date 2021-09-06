DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ASKNET SOLUT.AG NA O.N. ASKN DE000A2E3707 06.09.2021 HZE/EOT
START RESTART AUCTION: 00:00
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 00:10
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