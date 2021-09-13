DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AIS-AM.EO COR. EOC TCC4 LU1681039647 13.09.2021 08:45 CET
START RESTART AUCTION: 08:45
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 08:55
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AIS-AM.EO COR. EOC TCC4 LU1681039647 13.09.2021 08:45 CET
START RESTART AUCTION: 08:45
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 08:55
Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de