Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nachdem die Kerninflation geringer ausgefallen ist als erwartet und der eine oder andere Marktteilnehmer die Tapering-Spekulation zurückgefahren hat, richtet sich der Fokus heute auf weitere US-Wirtschaftsdaten, so die Analysten der Helaba.Zu nennen seien das Stimmungsbarometer des Verarbeitenden Gewerbes in der Region Philadelphia sowie die Einzelhandelsumsätze und die wöchentliche Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Der Philly-FED-Index werde auf solidem Niveau nahezu unverändert zum Vormonat erwartet, was die Indikation des ähnlich konstruierten Empire-State-Indexes, wonach die Erholung des Sektors fortschreite, untermauern sollte. ...

