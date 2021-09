Hamburg (ots) -Ein weiterer großer Schritt im Wachstum der comes Unternehmensberatung: Ab sofort heißt der Restrukturierungs- und Transformationsspezialist WAYES!"Die Bereitschaft zur - manchmal auch radikalen - Veränderung, die wir bei unseren Mandanten einfordern, gehört bei uns zur Unternehmens-DNA. Über zwei Jahrzehnte hat comes (lateinisch für Weggefährte) uns im wahrsten Sinne des Wortes begleitet. Nach insgesamt drei überarbeiteten Logos und neuen Websitedesigns ist das die Konsequenz unseres Veränderungsprozesses, den wir schon vor Jahren begonnen und uns dabei breiter aufgestellt haben", erläutert WAYES-Partner und -Geschäftsführer Stefan Wechsung. "Das Kompositum aus 'way' und 'yes' repräsentiert genau das, was wir verkörpern: Wir sind Befürworter von Weiterentwicklungen - und gehen dabei auch herausfordernde Wege. Wir sagen 'ja' zur Veränderung!"Frische Farben, moderner Auftritt und einprägsames Design. "Uns war es wichtig, den Tatendrang, die Dynamik und das junge Team im neuen CI wiederzufinden", sagt Konrad Martin, Partner und Geschäftsführer bei WAYES. "In gemeinsamen Workshops und vielen Brainstormings haben wir herausgearbeitet, was uns auszeichnet und wie man dies unter einem Namen verbindet. Ein Prozess, der einige Zeit in Anspruch genommen hat, aber für unseren weiteren Erfolgsweg so wichtig ist!"Internationalere AusrichtungWAYES verortet sich weiterhin im deutschen Mittelstand, hat aber auch internationale Unternehmen im Fokus. "Unsere Kernkundschaft besteht aus Unternehmen, die im D-A-CH-Raum ansässig sind. Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung und unserem internationalen Team sind wir zusätzlich für global aufgestellte Unternehmen attraktive Partner, wenn es um Restrukturierung, Verfahren, Transaktion und Transformation geht."Über WAYES GmbH & Co. KGWAYES wurde 2001 zunächst als comes Unternehmensberatung gegründet und firmiert seit Herbst 2021 unter dem aktuellen Namen. Die unabhängige Unternehmensberatung ist auf die zentralen Fragen des Mittelstandes spezialisiert. Die Kernbereiche sind Restrukturierung, Verfahren sowie Transaktion und Transformation. Das Unternehmen unterhält Standorte in Hamburg, Bremen, Oldenburg, Hannover und Berlin - und beschäftigt aktuell über 40 Mitarbeiter. Zu den Kunden zählen namhafte inhabergeführte und börsennotierte Unternehmen, denen Wege für neue Chancen aufgezeigt werden.Pressekontakt:WAYES GmbH & Co. KGSimon WierzReese-Haus, Rathausmarkt 520095 HamburgTelefon: 040 736768-15E-Mail: simon.wierz@wayes.deInternet: www.wayes.deOriginal-Content von: WAYES GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156897/5021740