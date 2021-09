Yantai, China (ots/PRNewswire) -Die 2021 Shandong Conference on Tourism Development findet vom 22. bis 24. September in Yantai statt. Die Konferenz zielt darauf ab, die qualitativ hochwertige Entwicklung des Kulturtourismus der Provinz Shandong zu fördern. Unter dem Motto "Willkommen im Küstenwunderland - Genießen Sie die Gastfreundschaft von Shandong" soll es vor allem um Küsten- und Kulturtourismus gehen. Die Konferenz wird vom CPC Shandong Provincial Committee und der Volksregierung der Provinz Shandong veranstaltet und von der Shandong Provincial Department of Culture and Tourism, dem Städtischen Komitee der KPCh in Yantai und der Volksregierung von Yantai organisiert.Diese Konferenz soll eine einzigartige Tourismusveranstaltung auf hohem Niveau sein, die universelle Beteiligung mit Offenheit und Austausch, Demonstrationen der Leistungen, Erfahrungsaustausch, Innovation und Entwicklung sowie Öffentlichkeitsarbeit und Werbung verbindet. Die Gesamtkonferenz umfasst vier wichtige Aktivitäten: die Eröffnungszeremonie, die große Kulturtourismus-Show "Eine feierliche Liebeserklärung an Yantai", die Arbeitssitzung und die Projektbeobachtung sowie vier kleinere: die Ausstellung des Kulturtourismus Errungenschaften von 16 Städten in der Provinz Shandong, die Kulturtourismus-Erlebnisaktivität Yantai mit dem Thema "Herrliches Reisen im Wunderland", das internationale Qualitätsforum für Freizeittourismus an der Küste 2021 und den großen Yantai-Karneval.Wenn es soweit ist, werden Vertreter der Kultur- und Tourismusabteilungen einiger Provinzen (autonome Regionen, Gemeinden), Vertreter einiger Küstenstädte, wichtige Vertriebspartner, Investoren, Leiter von Handelsverbänden, Kulturtourismusexperten, ausländische Konsuln in China und die Leiter der jeweiligen internationalen Organisationen zu der Konferenz eingeladen. Gäste und Teilnehmer können sowohl online als auch offline an der Konferenz teilnehmen. Die Zahl der Offline-Teilnehmer wird streng kontrolliert und die verschiedenen Maßnahmen zur Epidemie-Prävention und -Bekämpfung werden sorgfältig umgesetzt, um einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen.Links für Bildanhänge:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=400911Bildunterschrift: Das visuelle Hauptposter der KonferenzLink: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=400919Bildunterschrift: Gastfreundliches ShandongLink: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=400920Bildunterschrift: Küstenwunderland, frisches YantaiLink: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=400921Bildunterschrift: 2021 Shandong Conference on Tourism DevelopmentPressekontakt:Frau ZhangTel.: 86-10-63074558Original-Content von: The People's Government of Yantai, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158670/5022545