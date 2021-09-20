- ALSTERRESEARCH STARTET GEA GROUP MIT 'BUY' - ZIEL 48 EUR- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR 1&1 AUF 32 (30) EUR - 'OVERWEIGHT'- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR UNITED INTERNET AUF 45 (42) EUR - 'OVERWEIGHT'- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR NORMA GROUP AUF 54 (59) EUR - 'BUY'- DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR SUSE AUF 41 (40) EUR - 'BUY'- DEUTSCHE BANK STARTET VITESCO MIT 'BUY' - ZIEL 72 EUR- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SUSE AUF 46 (42) EUR - 'BUY'- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 13,50 (13) EUR - 'NEUTRAL'- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 152 (132) EUR - 'NEUTRAL'- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 88 (95) EUR - 'NEUTRAL'- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 140 (150) EUR - 'OVERWEIGHT'- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DAIMLER AUF 98 (100) EUR - 'OVERWEIGHT'- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR GERRESHEIMER AUF ...Den vollständigen Artikel lesen ...
VOLKSWAGEN-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de