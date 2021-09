Heute Abend um 20 Uhr MESZ ist es soweit. Dann erfahren wir, ob die Zentralbank eine Drosselung ihrer milliardenschweren Wertpapierkäufe ankündigen wird. Dies wäre die erste Abkehr von der extrem lockeren Geldpolitik der Fed seit Beginn der Corona-Pandemie. Am Leitzins hingegen, der in der extrem niedrigen Spanne von 0,0 bis 0,25 % liegt, dürfte sich bis auf Weiteres nichts ändern.



Die Fed kauft derzeit jeden Monat Anleihen im Wert von rund 120 Mrd. $. Das Programm soll die Liquidität der Finanzmärkte verbessern und die Bereitstellung von Krediten für Haushalte und Firmen erleichtern. Jüngste Konjunkturdaten ließen wegen des erneuten Aufflammens der Pandemie aber auf eine Verlangsamung des Wachstums schließen, weswegen die Notenbank auch noch weiter abwarten könnte...



