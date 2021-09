Am Tag der Fed-Sitzung notiert Dax vorbörslich etwas freundlicher, obwohl die US-Indizes gestern Abend unter Druck geraten sind und noch im Minus geschlossen haben. Das heutige Fed-Event birgt Unsicherheit, daher könnten Anleger etwas vom Gaspedal gehen. Nach dem kräftigen Kursrutsch bis an die runde Marke von 15.000 Punkten hat sich der deutsche Leitindex am Turnaround-Tuesday ...

Den vollständigen Artikel lesen ...