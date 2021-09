München (ots) -- "Hartz und herzlich" in der Primetime mit 6,6 % MA (14-49 Jahre)- "Love Island" punktet zu später Stunde in der jungen ZielgruppeAm gestrigen Dienstagabend konnte RTLZWEI gleich zwei Mal überzeugen: Den Anfang machte "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz Baracken" um 20:15 Uhr. Die Sozialreportage erzielte zur Primetime 6,6 % MA (14-49 Jahre) und fand auch beim jungen Publikum Anklang (10,3 % MA, 14-29 Jahre).Die Late Prime bei RTLZWEI stand gestern Abend einmal mehr ganz im Zeichen der Liebe: "Love Island", moderiert von Sylvie Meis, erzielte ab 22:15 Uhr 15,2 % MA bei den 14-29-Jährigen und 5,6 % MA in der klassischen Zielgruppe. Die Episoden der sechsten Staffel legen in der finalen Gewichtung der TV-Zahlen regelmäßig um bis zu 50 % zu. Die Zahlen für die 22:15 Uhr-Ausstrahlung liegen nun zwischen 5,5 und 9,0 % MA (14-49).Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 21.09.2020, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5026633