Der Baustoffkonzern HEIDELBERGCEMENT will einen Minderheitsanteil an einem US-Softwarespezialisten für Baustoffe kaufen. Der Kaufpreis für einen Anteil von 45 % an Command Alkon liegt in der Größenordnung von 250 Mio. $. Verkäufer ist die Software-Investmentgesellschaft Thoma Bravo. Diese behält einen Mehrheitsanteil an Command Alkon. Mit dem Schritt baut HEIDELBERGCEMENT ein digitales Ökosystem für die Baustoffindustrie mit Partnern auf. Stimmen die Behörden zu, wird Ende 2021 mit einem Abschluss gerechnet.



Command Alkon hat mit über 2.500 Kunden weltweit die größte installierte Softwarebasis in der Baustoffindustrie, die die gesamte Lieferkette für Baustoffe einschließt. Das Produktangebot umfasst Software und Technologien für die Automatisierung von Anlagen und Baustellen, Materialbestellung und -planung, Bestands- und Mischungsmanagement, LKW-Logistik und Fuhrparkoptimierung, Büro- und Außendiensttätigkeiten, Berichtswesen und statistische Auswertungen - macht also Sinn!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

HEIDELBERGCEMENT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de