Micron Technology enttäuscht die Anleger. Die schwächere PC-Nachfrage drückt den Ausblick des Chipherstellers. Evergrande verkauft sein Tafelsilber. Gleichzeitig senkt Fitch das Rating auf "C". Amazon überrascht mit der Präsentation des "Astro". Der Haushaltsroboter soll den Kunden daheim aushelfen.Die Verkaufswelle setzt sich heute früh auch in Asien weiter fort. Alle Benchmarks notieren tief im Minus und werden vom Nikkei 225 nach unten geführt. Die Verluste am chinesischen Aktienmarkt halten sich in Grenzen, nachdem ...

