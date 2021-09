NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea nach Ankündigung von mittelfristigen Zielen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Mit Blick auf den Umsatz bis 2026 liege der Anlagenbauer im Rahmen seiner Schätzungen, bei der operativen Gewinnmarge (Ebitda-Marge) aber darüber, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktie hält er derzeit für ausgereizt./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2021 / 07:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2021 / 07:21 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE0006602006