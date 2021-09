Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Renditeanstieg setzt sich fort und inzwischen haben 10-jährige Bundesanleihen die Marke von -0,20% überschritten - erstmals seit Anfang Juli, so die Analysten der Helaba.Auffällig sei die steiler werdende Kurve; die Renditedifferenz zwischen 10- und 2-jährigen Bundesanleihen habe sich innerhalb der letzten sechs Wochen auf knapp 50 Basispunkte verdoppelt. Noch deutlicher falle der Anstieg in den USA aus und so steige der Renditevorteil stetig an - vor allem im kurzen Laufzeitbereich. Zweijährige Treasuries würden mit über 0,30% auf dem höchsten Stand seit März 2020 rentieren. Sie lägen etwa 1%-Punkt oberhalb vergleichbarer Bundesanleihen, was mit dem früher zu erwartenden Agieren der US-Notenbank zu erklären sei. ...

