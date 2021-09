Hamburg (ots) -Zwei neue Formate erwarten die Bibel TV Zuschauer in diesem Herbst: Die Dokumentationsreihe "die 7 Kirchen der Apokalypse" des Filmemachers Christophe Hanauer startet am 1.10., immer freitags um 22.00 Uhr. Jeweils am Mittwoch um 21.10 Uhr begrüßt die christliche Künstlerin und Autorin Sefora Nelson spannende Gäste zu ihrer neuen Talkshow, die jeweils unter einem konkreten Motto steht: dieses Mal geht es um Helden, Aufbruch und Angst. Außerdem wird der Start in die dunkle Jahreszeit mit vielen Spielfilm-Highlights begleitet, darunter auch wieder zwei Deutsche Erstausstrahlungen. Dr. Johannes Hartl stellt in einer dreiteiligen Gesprächsreihe seine neuen Zukunftsmodelle vor, denen er in sein neues Buch "Eden Culture" gewidmet hat.Gott und die WeltLive-Gottesdienste im September auf Bibel TV:So. 03.10. 10.00 Gottesdienst live aus dem Berliner DomSo. 10.10. 10.00 Gottesdienst live aus dem Kölner DomSo. 24.10. 10.00 Gottesdienst live aus dem Salzburger DomSo. 31.10. 10:00 Gottesdienst live zum Reformationstag aus dem Berliner Dom02.10. 14.00 Uhr Live und 17.10. um 10.00 Uhr:Ökumenischer Dankesgottesdienst 19 Jahre Bibel TVZum 19. Geburtstag sendet Bibel TV seinen jährlichen Dankesgottesdienst aus dem Christus Zentrum Arche in Elmshorn in Schleswig-Holstein. Die Predigten halten der gastgebende Pastor Hans-Peter Mumssen, langjähriges Mitglied im Programmbeirat von Bibel TV, und Bischof Anba Damian, Generalbischof der koptisch-orthodoxen Kirche in Deutschland....viele weitere Live-Gottesdienste im Oktober gibt es auf der Bibel TV Live-Streaming-Plattformwww.bibeltv.de/live-gottesdiensteDokumentationenAb Freitag, 01.10. neue wöchentliche Dokumentationsreihe22.00 Die 7 Kirchen der ApokalypseSie gilt als das geheimnisvollste und wohl komplexeste Buch der Bibel: Die Offenbarung des Johannes, auch Apokalypse genannt. Filmemacher Christophe Hanauer macht sich auf den Weg, die sieben Gemeinden, die Johannes Sendschreiben erhielten, zu erforschen. Lassen sich hier die Geheimnisse der Offenbarung lüften? Und können die Menschen heute noch etwas von ihnen lernen?Gesprächssendungen und MagazineSonntag, 10.10.21.50 ERF: Gott sei Dank! Das Magazin - heute mit Natalie Henkel und einem immer aktuellen Thema: "Ein Leben mit Handicap" - was bedeutet dies für die Betroffenen?Dienstag, 19.10.Fenster zum Sonntag - Magazin:Nur gehörlos- nicht behindert! Roland und Patricia Herrmann-Shores berichten, was es bedeutet, gehörlos zu sein.Montag, 04., 11. und 18.10.21:50 Bibel TV Das Gespräch: Dr. Johannes Hartl: "Eden Culture"Dr. Johannes Hartl, Philosoph, Theologe und Gründer des Augsburger Gebetshauses, hat ein Buch herausgegeben: "Eden Culture - Ökologie des Herzens für ein neues Morgen". In drei aufeinander folgenden Montagen spricht er mit Bibel TV Geschäftsführer Matthias Brender über das Modell einer neuen Zukunftsperspektive in den für ihn zentralen Bereichen Verbundenheit (4.10.), Sinn (11.10.) und Schönheit (18.10).Montag, 25.10.21.50 Bibel TV Das Gespräch -Sam Yankey: Zu Gott auf UmwegenSonntag, 31.10.20.15 Luther - sein Leben, Weg und Erbe - Dokumentation mit Joseph Fiennes, Sir Peter Ustinov und anderen Luther-Experten auf den Spuren des großen Reformators.Bibel TV SpielfilmeDeutsche TV Erstausstrahlungen:Samstag, 23.10.20.15 Eine Sache des Glaubens - Spielfilm, USA 2014 - Mit Jordan Trovillion, Harry Anderson - Regie: Rich ChristianoDie gläubige Studentin Rachel studiert Biologie, auf dem Lehrplan ihres Professors steht das Thema Evolution. Rachels Vater hält die Evolutionstheorie für einen Widerspruch zur biblischen Schöpfungslehre und hat Angst, dass seine Tochter während ihres Studiums ihren Glauben verlieren wird ...Freitag, 29.10.20.15 Vergebung - Spielfilm, USA 2016 - Mit Casey Fuller, Kevin Sorbo, Jenn Gotzton - Regie: Kevan OttoAuf der Flucht nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit Schusswaffe landet James in einer Kirche und nimmt dort die Familie des Pastors als Geisel. Während Lieutenant Morgan mit seinem Team dazukommt und entscheiden muss, wann sie die Kirche stürmen, versucht Elizabeth den Geiselnehmer mithilfe ihres Glaubens zum Aufgeben zu bewegen.Weitere Spielfilm-HighlightsSamstag, 02.10.20:15 Uhr Jesus-Film -Spielfilm,USA 1979 - Mit Brian Deacon (Jesus), Rivka Neumann (Maria), Joseph Shiloach (Josef) u.a.Unter der Regie von John Krish und Peter Sykes entstand die wohl wortgetreueste Umsetzung der Geschichte Jesu. Angefangen mit Marias Empfängnis, über die Geburt Jesu in Bethlehem bis zu seiner Kreuzigung orientiert sich der Film streng am Lukas-Evangelium und vermittelt einen authentischen Einblick in die Lebensgeschichte Jesu. Der Film wurde in Israel an Originalschauplätzen mit heimischen Schauspielern und Statisten gedreht.Freitag, 08.10.Der Preis des Glaubens - US-Filmdrama, 2014Viele Menschen ringen mit der Frage, ob sie Gott wirklich vertrauen können. So ging es auch einem jungen Straftäter. Er findet zum Glauben an Jesus und wagt den Neuanfang in einer christlichen Pflegefamilie, doch sein altes Leben holt ihn immer wieder ein. Seine neuen Eltern versuchen gerade, über den Tod ihres Sohnes hinwegzukommen. Die Situation wird zu einer Zerreißprobe für ihre Ehe, ihren Glauben und das neue Leben ihres Pflegesohnes.Samstag, 09.10.22.00 Ledig, jung sucht - per Mausklick ins Glück - Spielfilm, USA 2014Perfekter Job, attraktive Wohnung, teure Kleider, viele gute Freunde: Gwyneth Hayden (Lacey Chavert) hat eigentlich alles, worum sie jeder beneidet. Das Einzige, was ihr noch fehlt, ist der richtige Mann. Nachdem mehrere Dates erfolglos verlaufen, meldet sich Gwyneth bei einer christlichen Dating-Website an, obwohl sie nicht sehr gläubig ist. Dies ist der Beginn einer Reise, die ihr Leben gründlich auf den Kopf stellen wird.Freitag, 15.10.20.15 Bedingungslos -US-Spielfilm, 2012 - Regie Brent McCorkleDas Leben von Samantha (Lynn Collins) scheint perfekt: Sie ist glücklich verheiratet, lebt auf einer Ranch und ist eine erfolgreiche Buchautorin. Ein dramatischer Schicksalsschlag ändert plötzlich alles: Ihr Mann Billy (Diego Klattenhoff) wird durch einen sinnlosen Gewaltakt getötet, sein Mörder wird nicht gefunden und die Polizei legt den Fall zu den Akten. Samanthas gerät in eine tiefe Lebenskrise, und auch ihr ehemals starker Glaube droht zu bröckeln. Schließlich entscheidet sie sich doch, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen - und eine neue, ungewöhnliche Freundschaft beginnt.Samstag, 16.10.Was Gott zusammenfügt - US-Spielfilm, 2018 - Mit Justin Bruening, Sarah Drew, Jason George, Amanda Bradley (alle bekannt aus der Serie "Greys Anatomy)Darren ist Armee-Kaplan; er und seine Frau Heather führen eine glückliche Ehe, die auf ihrem gemeinsamen Glauben an Gott basiert. Nach seiner Ausbildung und muss Darren schnell feststellen, dass der Militäreinsatz viele Ehen seiner Kameraden belastet und oft genug auch zerstört. Die harte Realität des Krieges verändert die Soldaten und ihre Beziehungen zu ihren Frauen, Familien und Freunden. Als Darren bei seinen Einsätzen im Irak selbst traumatisiert wird, steht plötzlich auch seine Ehe auf dem Spiel. Er und Heather müssen gemeinsam um Liebe kämpfen. "Was Gott zusammenfügt" war das erste Gemeinschaftswerk der wichtigsten christlichen Filmproduktionsfirmen Graceworks Picture und Pureflix.- Regie: David G. Evans (https://www.weltbild.de/suche/David%20G.Evans)Freitag, 22.10.20.15 Glaube, Liebe und HoffnungSpielfilm, USA 2019. Mit Michael Richards, Peta MurgatroydJimmy ist Witwer und Vater von zwei quirligen Töchtern. Die kleine Demetra macht sich jedoch Sorgen um ihren Vater: Sie meint, er sollte sich endlich wieder verlieben und richtig glücklich werden! Ein Tanzwettbewerb, den Demetras attraktive Tanzlehrerin veranstaltet, kommt da wie gerufen. Ihr Vater wäre der perfekte Kandidat und Faith die perfekte Frau für ihn. Bei so viel guten Vorzeichen wendet sich Demetra mit ihrer Idee gleich direkt an die höchste Instanz: Sie betet zu Gott. Wird er ihr Gebet erhören? Für seine schwungvolle Komödie engagierte Regisseur Robert Krantz die Profi-Tänzerin Peta Murgatroyd, die durch die US-Version von der Tanzshow "Let's Dance" bekannt ist.Show & TalkNeuer Talk: Mittwoch, 06., 13. und 20.10.21.10 Zu Gast bei Sefora Nelson -In unserer neuen Talksendung lädt dieLiedermacherin, Sängerin und Theologin Sefora Nelson jede Woche interessantechristliche Gäste ein, die von den prägenden Momenten ihres Lebens erzählen. Außerdem wird sie sie einige ihrer Lieder singen. Diesen Monat geht es um die Themen Helden (06.10.), Angst (20.10.) und Aufbruch (13.10.). Dabei sind u. a. Christoph Zehendner, Anja Lehmann und Patrick Jakucs.Sonntag, 17.10.20.15 Late Light Show: Oktober 2021Mitch und Anton präsentieren gemeinsam mit ihren Gästen in Studiospielen und Außenbeiträgen positiven Lifestyle und zeigen, was Glaube an Gott für sie persönlich bedeutet. Die "Late Light Show" wurde von der überkonfessionellen Missionsbewegung "Campus für Christus" und seinem Dienst "Shine Deutschland" entwickelt und wird einmal im Monat auf Bibel TV ausgestrahlt.ReihenReisedokumentation - Immer samstags17.00 Was du nicht siehst - Die französische Journalistin Sophie Massieu ist blind und reist mit ihrem Hund rund um den Globus.02.10. Jordanien, Icarai und Brasilien09.10. Salvador De Bahia, Brasilien und Marrakesch, Marokko16.10. Land der Berber, Marokko und Madagaskar23.10. La Reunion, und Queyras,Frankreich30.10. Ahmedabad, Indien und BerlinNaturdokumentationenMi., 06.10., 20.15 Richard Hammonds Wetter-Werkstatt: Wasser - in dieser Folge erforscht Richard Hammond und sein Team alle Erscheinungsformen des Wassers.Mi., 13.10., 20.15 20.15 Richard Hammonds Wetter-Werkstatt: Temperatur - Welche Auswirkungen hat die Temperatur auf das Wettergeschehen?Mi., 20.10., 20.15 Wanderer zwischen den Welten - das Rätsel der Aale: Der amerikanische Künstler und Naturforscher James Prosek hat eine Leidenschaft für Aale und geht auf Entdeckungstour, um ihr Verhalten zu erforschen.So., 24.10., 20.15 Gottes wilde Schöpfung: Wasser - Biologe Gordon Wilson ist beeindruckt von der Unterwasserwelt und ihren tierischen Bewohnern. Begeistert erzählt er von der Kreativität Gottes, die sich in der Schöpfung der Wasserwelt wiederfindet.Mi., 27.10., 20.15 Bienen - eine Welt im Wandel. - Durch Menschen gerät der Lebensraum der Bienen zunehmend in Gefahr. Aber nicht nur der Mensch macht ihnen das Leben schwer: Sogenannte "Killerbienen" breiten sich aus.Weiterführende Links:Die vorliegende Pressemeldung ist auch hier aufrufbar:http://www.bibeltv.de/presseoder in der Bibel TV Presselounge:https://presse.bibeltv.de/index.phpÜber Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender Bibel TV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamte Spektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet. 