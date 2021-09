Vaduz (ots) -Nach der Corona-bedingten Pause im letzten Jahr findet er wieder statt: Der Nationale Zukunftstag. Am 11. November entdecken Jugendliche die Vielfalt des Berufslebens. Unter dem Motto "Seitenwechsel" begleiten Schulkinder eine erwachsene Bezugsperson bei der Arbeit oder nehmen an einem Spezialprojekt teil.Den Jugendlichen in Liechtenstein steht heute eine breite Auswahl an Ausbildungen und Berufen zur Verfügung. Bei ihrer Berufswahl lassen Jugendliche jedoch zahlreiche Metiers ausser Acht und beschränken sich oftmals auf geschlechtstypische Berufe. Überholte Rollenbilder hindern sie daran, ihre persönlichen Talente zu entfalten.Hier setzt der Zukunftstag an: Schulkinder der 5. Klassen der Primarschulen und der 1. und 2. Klassen der Sekundarschulen sind eingeladen, den Seitenwechsel zu wagen und untypische Berufslaufbahnen zu erkunden. Der Zukunftstag sensibilisiert die Jugendlichen für eine offene Berufswahl und ermutigt sie, ihren eigenen Interessen und Neigungen zu folgen.Der Zukunftstag eröffnet PerspektivenDer Nationale Zukunftstag will dazu beitragen, den Berufshorizont und die Zukunftsperspektiven der Jugendlichen zu erweitern, damit sie ihren Lebensentwurf entsprechend ihren Talenten frei wählen können. Er fördert damit die Chancengleichheit in der Berufswahl und in der Lebensplanung.Der Zukunftstag ist auch eine Chance für Betriebe und Organisationen, motivierte Jugendliche kennenzulernen, die in den entsprechenden Berufsfeldern unterrepräsentiert sind, um aktiv gegen den Fachkräftemangel vorzugehen. Unternehmen, die am Zukunftstag teilnehmen, rücken ihre Branche ins Blickfeld der jungen Menschen und investieren in die Nachwuchsförderung.Anmelden können sich Betriebe und Organisationen unter www.nationalerzukunftstag.ch.Weitere InformationenUnter www.nationalerzukunftstag.ch finden junge Menschen, Eltern, Lehrpersonen und Betriebe Informationen und Leitfäden rund um den Zukunftstag. Die wichtigsten Informationen wurden in 11 Sprachen sowie in leichte Sprache übersetzt.Der nationale Zukunftstag ist ein interkantonales Kooperationsprojekt der Gleichstellungsfachstellen und -kommissionen mehrerer Schweizer Kantone sowie der Stadt Bern, der Stadt Zürich und des Fürstentums Liechtenstein.Hinweis zur Corona-PandemieDie Schutzmassnahmen der Regierung sind weiterhin strikt einzuhalten.Für weitere Informationen wird auf die Homepage www.regierung.li/coronavirus sowie auf www.hebensorg.li verwiesen.Pressekontakt:Amt für Soziale DiensteFachbereich ChancengleichheitT +423 236 60 60Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100878463