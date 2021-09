DGAP-Ad-hoc: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

Dr. Klaus Fiedler wird neuer Vorstandsvorsitzender der LPKF Laser & Electronics AG



29.09.2021 / 10:21 CET/CEST

Garbsen, 29. September 2021 - Der Aufsichtsrat des Technologieunternehmens LPKF Laser & Electronics AG hat heute Dr. Klaus Fiedler zum Vorstandsvorsitzenden bestellt. Seine Amtszeit beginnt am 1. April 2022 oder früher und läuft über drei Jahre.



Klaus Fiedler, 50, ist promovierter Physiker. Er verfügt über umfangreiche internationale Managementerfahrung sowie über weitreichende Kenntnisse in den Bereichen Technologie, Produktinnovation und Produktentwicklung. Zuletzt war Fiedler als Vice President und Head of Corporate Ventures bei der SCHOTT AG für die weltweite Identifizierung, Bewertung und Entwicklung neuer Geschäftsfelder verantwortlich. Davor war er in verschiedenen leitenden Positionen bei Knowles Electronic Business in China, bei NXP in Österreich und bei Philips Research in den USA und Deutschland tätig. Fiedler hat in verschiedenen Ländern weltweit gelebt und gearbeitet, funktionsübergreifend globale Geschäftsinitiativen und multikulturelle Teams geleitet und kann eine Erfolgsbilanz bei der Entwicklung strategischer globaler Tier-1-Kunden vorweisen.



Fiedler ist nach Überzeugung des Aufsichtsrats mit seinem tiefgreifenden Verständnis für die Materialbearbeitung und -anwendung die Idealbesetzung, um die Wachstumsstrategie von LPKF umzusetzen und weiterzuentwickeln.



