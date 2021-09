Köln (ots) -Mit einem Marktanteil von hervorragenden 13,4 Prozent in der Zielgruppe der 14-49-Jährigen verzeichnet "RTL Direkt" am gestrigen Dienstagabend einen neuen Bestwert seit Sendestart und zugleich den Sprung in die Top 5-Sendungen des Tages in der Zielgruppe 14-49. Die Nachrichtensendung mit Jan Hofer platzierte sich damit auch vor dem "Heute Journal" und den "Tagesthemen". Insgesamt sahen 1,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Ausgabe rund um das Thema Mindestlohn.Ab kommenden Montag, den 4. Oktober, startet dann wie bereits angekündigt Pinar Atalay als Moderatorin bei RTL Direkt. Die Top-Journalistin wird das Nachrichtenformat im Wechsel mit Jan Hofer präsentieren.Quelle: AGF / GfK / DAP videoSCOPE / MG RTL DATA Alliance / vorl. gew. / Stand: 29.09.21Pressekontakt:Thomas SteuerRTL Television GmbHEin Unternehmen von RTL DeutschlandKommunikation Information/SportTelefon: +49 221 456-74102thomas.steuer@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/5032902