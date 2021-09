Der Bürovermieter unternimmt einen zweiten Anlauf für seine Börsennotierung - nach dem geplatzten IPO vor rund zwei Jahren wählt das Unternehmen nun aber einen anderen Weg. Man will mittels SPAC auf das Parkett ziehen. Eine Fusion mit der Special Purpose Acquisition Company BowX Acquisition Corp. soll den Weg an die Börse ebnen. Am 19. Oktober wollen die Anteilseigner des SPAC über die Pläne abstimmen, nur zwei Tage später, am 21. Oktober, sollen WeWork-Aktien dann unter dem Symbol WE an der New Yorker Börse gehandelt werden.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

BOWX ACQUISITION-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de