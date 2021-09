Getragen wird die gute Entwicklung bei den Stelleninseraten den Angaben zufolge auch von der Erholung in der von Corona gebeutelten Hotel- und Gastronomiebranche.Zürich - Die Lage am Schweizer Arbeitsmarkt hat sich im dritten Quartal weiter verbessert. Laut dem Swiss Job Market Index des Personaldienstleisters Adecco hat die Zahl der Stelleninserate nun gar das Vor-Coronaniveau erreicht. Der Index kletterte im dritten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 9 Prozent in die Höhe, wie Adecco am Donnerstag mitteilte. Gegenüber dem Vorjahr betrage die Zunahme...

Den vollständigen Artikel lesen ...