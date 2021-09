Halle (S.) (ots) -Der Podcast zum Tag der Deutschen EinheitAuf Initiative Sachsen-Anhalts hat jedes Bundesland zum Tag der Deutschen Einheit zwei Einheitsbotschafter ernannt.Lisa Hilger und Serdar Ugurlu sind die Einheitsbotschafter für Bremen. Im Podcast beschreiben sie, was für sie Deutschland ist und was für sie die Deutsche Einheit bedeutet. Sie erzählen, welches Projekt, welches Erlebnis ohne die Deutsche Einheit vielleicht nicht möglich gewesen wäre.Video zum Podcast: https://youtu.be/FveATY3YgsYPodcast: https://einheitsbotschafter.deEinheitsbotschafterin Lisa Hilger lebt in Bremerhaven, hat soeben ihr Abitur bestanden. Als Nächstes steht ein Freiwilliges Soziales Jahr bei der Konrad-Adenauer-Stiftung auf ihrem Zukunfts-Wunschzettel. Dann ein Studium der Geschichte und Politikwissenschaften an der Universität Bremen. Als Einheitsbotschafterin des Bundeslandes Bremen wurde sie unter anderem für ihr Engagement in der Schule ausgewählt: Lisa Hilger hat sich in zahlreichen Projekten mit Geschichte und Kultur des Judentums beschäftigt.Einheitsbotschafter Serdar Ugurlu, echter Bremerhavener, hat gerade sein Abi hinter sich gebracht. Als Nächstes steht ein Studium an. Serdar kann sich noch nicht entscheiden, ob er lieber BWL studiert oder doch auf Lehramt. Zum Thema Deutsche Einheit hat er gemeinsam mit Mitschülern ein Videoprojekt gestartet. Hierbei wurden Zeitzeugen der Wiedervereinigung in Bremerhaven und Rostock befragt.Alle Infos und weiterführende Inhalte finden Sie auf der Homepage zum Tag der Deutschen Einheit (https://tag-der-deutschen-einheit.de) und auf den Kanälen der Sozialen Netzwerke Facebook (https://www.facebook.com/tde2021), Instagram (https://www.instagram.com/gemeinsamzukunftformen/), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCOc0eBEkKxWIHW_uampEQGw) und Twitter (https://twitter.com/tde2021). TDE2021Pressekontakt:Susanne BethkeProjektleiterin Bundesratspräsidentschaft/Tag der Deutschen Einheit 2021Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-AnhaltHegelstraße 40 - 42, 39104 Magdeburg+49 391 567 6666presse@stk.sachsen-anhalt.dehttps://www.tag-der-deutschen-einheit.deOriginal-Content von: Tag der Deutschen Einheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157804/5033725