Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse der deutschen Bundesanleihen haben zur Wochenmitte leichte Zuwächse verzeichnet, so die Analysten der Nord LB.US-Treasuries seien nach einem bewegungsarmen Handel kaum verändert in den Feierabend gegangen.Die deutschen Einfuhrpreise hätten sich im August so stark erhöht wie seit 1981 nicht mehr. Vor allem deutlich höhere Kosten für Öl und Gas (+93,6%) hätten für einen Anstieg um 16,5% (Juli: +15,0%) zum Vorjahr gesorgt. Ohne Berücksichtigung der Energie seien die Preise nur um 9,8% gestiegen. Experten würden davon ausgehen, dass die teurer gewordenen Importe sich auch auf die Lebenshaltungskosten der deutschen Verbraucher durchschlagen würden. ...

