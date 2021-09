NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Knaus Tabbert nach der Abkehr von der Jahresprognose auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Analyst Rizk Maidi rechnet in einer ersten Reaktion am Donnerstag mit um etwa zehn Prozent sinkenden Markterwartungen angesichts der Produktionsausfälle im vierten Quartal./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2021 / 03:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2021 / 03:11 / ET

