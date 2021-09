Bonn/Köln (ots) -Der ehemalige Bundesinnenminister Gerhart Baum (FDP) plädiert für eine Wiederbelebung des sozialen Liberalismus. "Das wird der FDP guttun, weil sie jetzt sichtbar wieder ihr thematisches Spektrum erweitern kann", sagte Baum im phoenix-Interview. "Ich war immer ein Anhänger des sozialen Liberalismus". Das sei in dem legendären Freiburger Programm bereits zum Ausdruck gekommen. "Auch mit Kritik an den Auswüchsen des Kapitalismus. Das kann und muss man meines Erachtens wiederbeleben", forderte Baum. Innerhalb der Fraktion seien diese Veränderungen bereits sichtbar. "Die FDP hat die Zeit der Opposition genutzt. Es ist eine neue Führungsriege nachgewachsen." Es gebe "jüngere Kräfte, Fachleute, Menschen, die sich engagieren auf dem Feld der Umweltpolitik und der Bürgerrechte, die jetzt auch sichtbarer werden", erklärte der FDP-Politiker.Baum ist fest davon überzeugt, dass die Koalitionsverhandlungen zügig vorangehen. "Ich bin fest davon überzeugt: Dieser Druck, auch der zeitliche Druck, der besteht, wird zu Lösungen führen", aber auch die Tatsache, "dass man sich jetzt von eingefahrenen Gleisen wegbewegen muss zu etwas Gemeinsamen, zu etwas Neuem. Wenn die beiden kleineren Parteien das bestehen, sozusagen als Nukleus der neuen Koalition, dann wird ihnen das beiden helfen und sie weiter voranbringen", sagte Baum. Das Scheitern von Jamaika vor vier Jahren sei ein Trauma, das jetzt den Gang der Dinge bestimme. "Man will sich auf keinen Fall so verheddern, wie das 2017 geschehen ist. Das ist auch ein gutes Vorzeichen. Man will diese Fehler vermeiden", so Baum.Das ganze Interview können Sie sehen unter: https://youtu.be/rMTHDTAMRkkPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5034029