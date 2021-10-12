DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
VOLTABOX AG INH. O.N. VBX DE000A2E4LE9 12.10.2021 13:00 CET
START RESTART AUCTION: 13:00
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 13:10
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