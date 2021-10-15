FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NORTH PEAK RESOURCES LTD. B9TN CA6614441096
AB/FROM ONWARDS 15.10.2021
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NORTH PEAK RESOURCES LTD. B9TN CA6614441096
AB/FROM ONWARDS 15.10.2021
NORTH PEAK RESOURCES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de