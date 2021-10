In der zurückliegenden Woche führten der Rückgang der Zinsen an den internationalen Anleihemärkten (z.B. 10 Jahres-Rendite öffentlicher US-Anleihen auf 1 Woche - 6 Stellen auf 1,52 %) wie auch der sehr erfreuliche Start der US-Unternehmensberichtssaison zum 3. Quartal dazu, dass das generell auf sehr wachstumsdynamische Technologietitel fokussierte Themendepot Zukunftstechnologien nach den zwei sehr schwachen Vorwochen (Korrektur um - 5,8 %) nun wieder deutlich um + 3,5 % zulegte. Hiermit übertraf das Depot auch den in der letzten Woche vom MSCI World ...

Den vollständigen Artikel lesen ...