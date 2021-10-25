FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GOLD79 MINES LTD. LRAA CA3807191042
AB/FROM ONWARDS 25.10.2021 18:15 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GOLD79 MINES LTD. LRAA CA3807191042
AB/FROM ONWARDS 25.10.2021 18:15 CET
GOLD79 MINES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de