Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen reagierten kaum auf die stärker als erwartet eingetrübte Stimmung in der deutschen Wirtschaft, so die Analysten der Nord LB.Die Stimmung in den deutschen Unternehmen habe sich auch im Oktober weiter verschlechtert. Der ifo-Geschäftsklimaindex sei auf 97,7 Punkte zurückgegangen. Vor allem die Geschäftserwartungen seien deutlich nach unten korrigiert worden. Immer mehr Unternehmen scheinen sich auf längere Belastungen durch Knappheiten einzustellen oder gar ein Übergreifen auf weitere Wirtschaftsbereiche wie den Handel fürchten. Mit dem zusätzlichen Energiepreisschub würden sich die Konjunktur- und Inflationsrisiken weiter erhöhen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...