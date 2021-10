Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 29 octobre/October 2021) The common shares of CoinAnalyst Corp. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

CoinAnalyst provides an artificial intelligence ("AI")-based big data analytics platform (the "Platform") that enables traders in the cryptocurrency asset sector and other industries to access a dashboard which monitors and analyzes real-time data from the cryptocurrency and initial coin offering ("ICO") market. The Platform continuously collects, in near real time, all relevant information about cryptocurrencies and ICOs from all available sources. CoinAnalyst's software tracks influencers, monitors online social media and provides sentiment analysis, forecast and trade signals on the top 100 cryptocurrencies.

CoinAnalyst fournit une plate-forme d'analyse de Big Data basée sur l'intelligence artificielle (« IA ») (la « Plate-forme ») qui permet aux traders du secteur des actifs de crypto-monnaie et d'autres industries d'accéder à un tableau de bord qui surveille et analyse les données en temps réel du marché de la crypto-monnaie et de l'offre initiale de pièces (« ICO »). La plateforme collecte en permanence, en temps quasi réel, toutes les informations pertinentes sur les crypto-monnaies et les ICO à partir de toutes les sources disponibles. Le logiciel de CoinAnalyst suit les influenceurs, surveille les médias sociaux en ligne et fournit une analyse des sentiments, des prévisions et des signaux commerciaux sur les 100 principales crypto-monnaies.

Issuer/Émetteur: CoinAnalyst Corp. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): COYX Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 73 440 003 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 6 690 200 CSE Sector/Catégorie: Technology/Technologie CUSIP: 19260U 10 8 ISIN: CA 19260U 10 8 4 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 1 novembre/November 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 decembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for COYX. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com