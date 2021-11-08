FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NEINOR HOMES SA EO 10 1NN ES0105251005
AB/FROM ONWARDS 08.11.2021 14:54 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NEINOR HOMES SA EO 10 1NN ES0105251005
AB/FROM ONWARDS 08.11.2021 14:54 CET
NEINOR HOMES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de