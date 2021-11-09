DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BRIGHTHOUSE FI. 2047 BROE US10922NAF06 10.11.2021 HZE/EOT
BRIGHTHOUSE FI. 2027 BROD US10922NAC74 10.11.2021 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BRIGHTHOUSE FI. 2047 BROE US10922NAF06 10.11.2021 HZE/EOT
BRIGHTHOUSE FI. 2027 BROD US10922NAC74 10.11.2021 HZE/EOT
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