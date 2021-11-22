FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BILIBILI INC. DL -,0001 71BB KYG1098A1013
AB/FROM ONWARDS 22.11.2021 08:13 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BILIBILI INC. DL -,0001 71BB KYG1098A1013
AB/FROM ONWARDS 22.11.2021 08:13 CET
BILIBILI INC-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de