Frankfurt am Main (ots) -Durch die Messung und Kompensation der unternehmensweit anfallenden CO2 Emissionen trägt LILLYDOO das von ClimatePartner zertifizierte Label "Klimaneutrales Unternehmen".Klimaneutralität spielt eine entscheidende Rolle im Kampf gegen den Klimawandel, und die Zeit drängt - das hat die Klimakonferenz in Glasgow einmal mehr gezeigt. Deshalb hat sich die Mehrmarkenplattform LILLYDOO, welche vor allem für ihre hautfreundlichen Babypflegeprodukte bekannt ist, in ihrem Bemühen um Klimaverantwortung das ehrgeizige Ziel gesetzt, als Unternehmen so schnell wie möglich klimaneutral zu werden. Dank des großen Engagements aller beteiligter Teams hat LILLYDOO dieses Ziel nun in weniger als einem Jahr erreicht.Nachhaltigkeit ist für LILLYDOO eine Herzensangelegenheit. Von Beginn an war es LILLYDOOs Ziel, natürlichere Produkte anzubieten: Angefangen bei biologisch abbaubaren Feuchttüchern, über die weltweit ersten nach MADE IN GREEN von OEKO-TEX® zertifizierten Windeln bis hin zur Produktlinie LILLYDOO green. Doch LILLYDOO möchte auch über seine Produkte hinaus einen starken Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel leisten. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen deshalb die "Mission Zero" (https://www.lillydoo.com/de/fuer-den-planeten) ausgerufen, um LILLYDOO zu einem klimaneutralen Unternehmen zu machen, das mindestens so viele Emissionen bindet, wie es ausstößt. Das Erreichen dieses Ziels markiert für das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Verwirklichung seiner Nachhaltigkeitsvision, den eigenen ökologischen Fußabdruck kontinuierlich zu verkleinern.Der Schlüssel zum Erreichen von Klimaneutralität liegt für LILLYDOO im Zusammenspiel von Messung, Ausgleich und Reduzierung von Emissionen:Messung: Ein klares Verständnis des eigenen Fußabdrucks ist die Grundlage für Veränderungen. Für LILLYDOO bedeutet das, die unternehmensweit anfallenden Emissionen zu erfassen, von der Produktion und dem Versand über den Bürobetrieb bis hin zu den Aufrufen der LILLYDOO-Website und App-Downloads.Ausgleich: Als unmittelbaren Schritt zu mehr Nachhaltigkeit gleicht LILLYDOO alle CO2 Emissionen aus, bis sie in Zukunft vermieden werden können. Bis heute konnte LILLYDOO in Kooperation mit ClimatePartner über 7.000 Tonnen CO2 kompensieren, indem es in ein Klimaschutzprojekt investiert hat, das die Abholzung von über 86.000 Hektar Regenwald in Parà, Brasilien, verhindert.Reduzierung: Im Kampf gegen die Erderwärmung führt an der Reduzierung von Emissionen kein Weg vorbei. Auch wenn sich Emissionen nicht vollständig vermeiden lassen, sieht LILLYDOO mittel- und langfristig ein erhebliches Einsparpotenzial und legt den Schwerpunkt seiner Klimabemühungen daher zukünftig auf die Vermeidung und Reduzierung von Emissionen. Alle unvermeidbaren Emissionen kompensiert das Unternehmen.Durch die Kooperation mit ClimatePartner kann LILLYDOO bereits seit einiger Zeit klimaneutrale Produkte und einen klimaneutralen Versand anbieten. Da nun die Emissionen des Unternehmens über alle Geschäftsbereiche und Marken hinweg ausgeglichen werden, hat ClimatePartner LILLYDOO mit dem Label "Klimaneutrales Unternehmen" zertifiziert.Weitere Informationen zu den Klimaschutzmaßnahmen von LILLYDOO, dem von LILLYDOO unterstützten Klimaschutzprojekt und der durch die Kooperation kompensierten CO2 Menge finden Sie hier (http://ots.de/ThbLVp) .