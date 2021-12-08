BARCLAYS HEBT ADYEN AUF 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 2220 (2070) EURBARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 57,60 (52,60) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 368 (335) EUR - 'UNDERWEIGHT'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR BBVA AUF 5,20 (5,60) EUR - 'NEUTRAL' CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 2,50 (2,60) EUR - 'NEUTRAL'CREDIT SUISSE SENKT SANTANDER AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 3,30 (3,60) EURCREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 13,80 (13) EUR - 'OUTPERFORM'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ENGIE AUF 17,20 (17,10) EUR - 'BUY'GOLDMAN STARTET SYNSAM MIT 'BUY' - ZIEL 86 SEKJEFFERIES STARTET LONDON STOCK EXCHANGE MIT 'BUY' - ZIEL 8500 PENCEJEFFERIES HEBT OCADO AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 1850 (950) PENCEJEFFERIES HEBT TECHNIPFMC AUF 'BUY' (HOLD) - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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