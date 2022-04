DGAP-Ad-hoc: Evonik Industries AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Essen, den 21. April 2022. Evonik Industries AG veröffentlicht bereits heute folgende vorläufige Kennzahlen für das erste Quartal 2022. Auf Basis der vorläufigen Zahlen erreichte Evonik im ersten Quartal 2022 ein bereinigtes EBITDA* von 735 Millionen € (Q1 2021: 588 Millionen €) und liegt damit deutlich über den Markterwartungen (Analysten-Konsensus vom 22. März 2022: rund 652 Millionen €). Treiber des Wachstums waren vor allem die Divisionen Nutrition & Care sowie Performance Materials. Insgesamt konnte Evonik über alle Divisionen hinweg die Verkaufspreise erfolgreich anpassen und damit höhere variable Kosten kompensieren. Der Umsatz von Evonik beläuft sich für das erste Quartal 2022 auf 4,498 Milliarden €, nach 3,358 Milliarden € im Vorjahresquartal. Der Konsensus erwartete einen Umsatz in Höhe von rund 3,944 Milliarden €. Das bereinigte Ergebnis je Aktie* stieg von 0,51 € im ersten Quartal 2021 auf 0,76 € im ersten Quartal 2022 (Analysten-Konsensus: 0,60 €). Der Free Cashflow* betrug im ersten Quartal 2022 133 Millionen € (Q1 2021: 312 Millionen €). Grund für den Rückgang im Jahresvergleich waren insbesondere höhere Rohstoffkosten. Zudem hat Evonik vorsorglich höhere Lagerbestände aufgebaut, um sich für mögliche Unterbrechungen von Lieferketten zu rüsten. Auf Basis der reduzierten weltwirtschaftlichen Wachstumsannahmen hat Evonik die Erwartungen für das Gesamtjahr 2022 überprüft. Unter der Annahme einer sich nicht weiter verschärfenden geopolitischen Situation bestätigt Evonik den Ausblick für das Gesamtjahr: Das Unternehmen erwartet ein bereinigtes EBITDA* zwischen 2,5 Milliarden und 2,6 Milliarden € und einen Umsatz von 15,5 Milliarden bis 16,5 Milliarden €. Auch an der Free Cashflow*-Prognose (Cash Conversion Rate* von etwa 40 %) hält Evonik fest. Evonik Industries AG wird die finalen Zahlen und die Quartalsmitteilung für das erste Quartal 2022 wie geplant am 6. Mai 2022 veröffentlichen. *Erläuterungen zu den verwendeten Leistungskennzahlen finden Sie im Finanzbericht 2021 der Evonik Industries AG ab Seite 196. Der Finanzbericht 2021 ist abrufbar unter: https://corporate.evonik.de/media/public/misc/ir/bpk-2022/Finanzbericht.pdf

