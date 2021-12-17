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WKN: A3C57L ISIN: AU0000182867 Ticker-Symbol: QA90 
Frankfurt
17.12.21
10:28 Uhr
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Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
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