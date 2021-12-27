Anzeige
Mehr »
Login
Montag, 27.12.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 672 internationalen Medien
Nachträgliches Weihnachtsgeschenk? - Heiße Spekulation!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 873098 ISIN: SE0000114837 Ticker-Symbol: TLLB 
Stuttgart
27.12.21
08:28 Uhr
21,980 Euro
-0,570
-2,53 %
Branche
Industrie/Mischkonzerne
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
TRELLEBORG AB Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TRELLEBORG AB 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
22,48023,37017:24
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
TRELLEBORG
TRELLEBORG AB Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
TRELLEBORG AB21,980-2,53 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.