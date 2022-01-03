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WKN: A118Z6 ISIN: GB00BP41S218 Ticker-Symbol: 9SP 
Lang & Schwarz
03.01.22
08:14 Uhr
0,228 Euro
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Branche
Öl/Gas
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