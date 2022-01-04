FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DEUT.LICHTM. EE-ANL.18/23 DLWA DE000A2NB9P4
DEUT.LICHTM. EE-ANL.19/25 DLWB DE000A2TSCP0
DEUT.LICHTM. IHS 21/27 104A DE000A3H2UH3
AB/FROM ONWARDS 04.01.2022
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DEUT.LICHTM. EE-ANL.18/23 DLWA DE000A2NB9P4
DEUT.LICHTM. EE-ANL.19/25 DLWB DE000A2TSCP0
DEUT.LICHTM. IHS 21/27 104A DE000A3H2UH3
AB/FROM ONWARDS 04.01.2022
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