Mladá Boleslav (ots) -› ŠKODA AUTO lanciert gemeinsam mit der IT-Holding Etnetera Group das Joint Venture Green:Code› Ziele von Green:Code sind die Optimierung der User Experience für ŠKODA Kunden und Entwicklung von Software der nächsten Generation für die Ära der Elektromobilität› Das neue Unternehmen wird in den kommenden Jahren bis zu 200 IT-Experten einstellenŠKODA AUTO gründet ein Joint Venture mit der Prager IT-Holding Etnetera Group. Der Autohersteller will auf diese Weise Fachwissen und agile Entwicklungsmethoden bündeln und seine Digitalisierungsstrategie vorantreiben. Ziel ist, die User Experience für ŠKODA Kunden zu verbessern und Software der nächsten Generation für die Ära der Elektromobilität zu entwickeln. Das neue Joint Venture Green:Code (https://www.greencode.cz/en/home-en) wird in den kommenden Jahren bis zu 200 Entwickler, Software-Architekten, Business Analysten, UX/UI-Designer und Tester einstellen.Christian Schenk, Vorstand für Finanzen und IT von ŠKODA AUTO, erläutert: "Die Gründung von Green:Code zusammen mit unserem Partner Etnetera Group ist ein weiterer Schritt zur Umsetzung der NEXT LEVEL - ŠKODA STRATEGY 2030. Im Zusammenspiel mit den starken Software-Ressourcen des Volkswagen Konzerns wird Green:Code dazu beitragen, moderne 'Simply Clever'-Lösungen zu entwickeln und die Digitalisierungsgeschwindigkeit weiter zu erhöhen."Karsten Schnake, Vorstandsmitglied für den Einkauf bei ŠKODA AUTO, betont: "In der Tschechischen Republik gibt es einen dynamischen Markt von jungen und innovativen IT-Unternehmen. Wenn wir die Stärke und das Branchen-Know-how von ŠKODA AUTO mit der Software-Expertise der Etnetera Group zusammenbringen, werden beide Seiten davon profitieren. Ich bin überzeugt, dass wir mit dieser strategischen Partnerschaft unser Ziel erreichen."Klaus Blüm, Leiter ŠKODA IT, ergänzt: "ŠKODA AUTO arbeitet bereits seit vielen Jahren erfolgreich mit der Etnetera Group zusammen. Gemeinsam haben wir beispielsweise unsere Smartphone-Apps MyŠKODA und ŠKODA Plus entwickelt. Mit dem Joint Venture Green:Code heben wir unsere Partnerschaft nun aufs nächste Level. ŠKODA AUTO wird vom Fachwissen, von der Geschwindigkeit und der Qualität der Leistungen profitieren, die Etnetera bietet. Ziel ist, unsere Produkte noch benutzerfreundlicher und unsere internen Prozesse noch effizienter zu machen. Wir freuen uns darauf, die Ziele im Bereich der Digitalisierung bei ŠKODA AUTO noch weiter hochzuschrauben."Martin Palicka , CEO der Etnetera Group, ergänzt: "Das Joint Venture mit ŠKODA AUTO rundet unsere nahezu 15-jährige Zusammenarbeit im Rahmen von Projekten ab, welche die Digitalisierung von ŠKODA Fahrzeugen entscheidend mitgeprägt haben. Es ist weiterhin das gemeinsame Ziel, unsere agilen Methoden sowie unsere Firmenkultur im Konzernumfeld einzubringen und weiterhin Softwarelösungen und Anwendungen zu entwickeln, die Fahrzeug und Fahrer mit einem perfekten Ökosystem von digitalen Tools verbinden."Im Rahmen der NEXT LEVEL - ŠKODA STRATEGY 2030 intensiviert ŠKODA AUTO die digitale Transformation im Unternehmen und verstärkt die Bemühungen in den Bereichen Industrie 4.0 und Fahrzeugkonnektivität. Green:Code verschafft dem tschechischen Autohersteller wertvolle Expertise bei der Entwicklung der optimalen Software für sein Ökosystem aus Fahrzeugen, mobilen Apps und Webportalen. Damit kann ŠKODA AUTO seinen Kunden eine 'Simply Clever User Experience' bieten.Green:Code wird zu Beginn dieses Jahres mit den ersten Entwicklungsarbeiten und Implementierungsprojekten starten. Das neue Joint Venture mit Sitz in Prag wird in den kommenden Jahren bis zu 200 IT-Experten einstellen. Die meisten Stellen werden mit Entwicklern, Software-Architekten, Business Analysten, UX/UI-Designern und Testern besetzt. Im Management von Green:Code werden beide Gründungspartner vertreten sein: Für ŠKODA AUTO übernimmt den Posten in der Geschäftsführung Marian Pavlík, der seit mehr als 20 Jahren in verschiedenen Positionen im IT-Management für den Volkswagen-Konzern tätig ist. Die Etnetera Group vertritt in der Geschäftsführung Václav Bittner, Mitgründer der IT-Holding.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5114839